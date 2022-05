ERC veu «molt a prop» el consens per defensar el català a l'escola

El decret llei, en paral·lel

Hores decisives per refer ela l'escola. ERC assegura que els quatre grups que van signar l'acord el 24 de març estande donar per tancada la llei que ha de servir perque imposa una les aules i que substituirà la idea inicial de reformar la llei de política lingüística. Es tracta d'una norma ad hoc que recollirà bona part del text que ja es va segellar fa dos mesos i que, segons els republicans, permetrà quees torni a incorporar a una entesa on també hi és eli elsEls grups porten una setmana en converses, que s'han intensificat en les darreres hores. El temps, però, s'esgota. La previsió és que aquest dilluns per la tarda acabi entrant per lala proposta al registre del Parlament, que tanca a les sis, però els negociadors no descarten que acabi sent finalment aquest dimarts al matí perquè ho validi la mesa i pugui votar-se en el ple que arrenca aquest dimecres. Els tempos parlamentaris, però, són justos i el termini fixat pels tribunals per executar la sentència és el"Posem en valor la feina que estem fent amb Junts, PSC i els comuns. Continuem treballantper salvar el model d'escola catalana, donar cobertura als centres i evitar ingerències judicials", ha assegurat la secretària general adjunta d'ERC,. La dirigent ha afirmat que tots comparteixen que l'escola catalana no pot funcionar en base a "imposicions de percentatges". Això no vol dir, però, que la llei que votarà el Parlament reculli el rebuig explícit al 25%, com volia inicialment Junts.El PSC es va oposar a incloure una afirmació que suposi una "incitació directa" al TSJC i fonts negociadores asseguren que, sinó que s'establirà que les proporcions s'han de fixar amb base pedagògica. Tot plegat, un equilibri de llenguatge que els partits fa dies que intenten trobar amb intercanvi d'escrits que han anat mutant tant pel que fa referència als percentatges com la definició de l'ús del castellà a l'escola Sí que ho recollirà, en canvi, el decret llei que ultima el Govern, que també s'haurà de validar al Parlament que des d'ERC consideren una. Els republicans aspiren a aglutinar també el mateix consens a l'hora de revalidar el decret, tot i que de portes endins admeten que és difícil que s'hi sumin els socialistes quan es tracta d'un text que ha de ser pactat primer per ERC i Junts. S'han obert també converses amb la CUP, que fins ara s'havia mantingut al marge de les negociacions malgrat que han anat rebent les diferents propostes de textos. "A hores d’ara. Hem de reconstruir un consens que és imprescindible i prioritari", ha subratllat Vilalta, que considera que cal "generositat" per part de tothom.

