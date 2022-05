Rosell es querellarà contra Villarejo pels dos anys de presó preventiva

L'expresident del Barça,, es querellarà contra l’excomissariper aclarir les circumstàncies que el van dur a estar dos anys de presó preventiva. Ho ha anunciat el seu advocat,, en una entrevista a RAC1, on ha apuntat que "recollirà el guant" de Villarejo.L'excomissari de la policia espanyola va assegurar en una entrevista al FAQS que Rosell va ser empresonat perquè el club que presidia podia ser un element vinculat a l’que s’havia de desestabilitzar. Molins ha insistit que cal verificar la veracitat d’aquestes declaracions i ha descartat denunciar la jutgessa. "La investigació l'hauria de portar eli no ho volem perquè ella hi és dins", ha reblat.Molins ha admès que el personatge de Villarejo és de "", però també ha recordat que en dret es valora “la figura del penedit”. En aquest sentit, ha posat en valor que al seu voltant hi hagi "proves subjectives" apuntant que aquest mateix dilluns trucarà l’advocat de Villarejo per parlar amb ell.També ha aprofitat per afirmar que està "" pel fet que la justícia no hagi actuat d’ofici. "El sistema hauria de ser el primer interessat a esbrinar què ha passat", ha dit, "es tracta d’un, sense precedents, i sense cap fonament jurídic".

