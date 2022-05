Reclamen deixar de vincular la verola del mico amb el col·lectiu gai

Laha reclamat que es deixi de vincular laamb el col·lectiu d'homes gais, bisexuals i altres homes que tenen sexe amb homes. Ha exigit també que no s'estigmatitzin persones, espais ni determinades pràctiques.Les entitats han recordat que aquesta malaltia "", dones i homes i de diferents orientacions sexuals. Ha demanat també al Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) que faci seguiment de totes les informacions contràries a la llei i que vagin en contra dels drets i el respecte a persones LGTBI. La Plataforma ha apuntat que cal donar informacionsi fugir de tractament LGTBIfòbics.El vocal de salut de la Plataforma LGTBIcat,ha insistit que cal evitar estigmatitzar les persones afectades, sigui quin sigui el seu gènere o la seva orientació sexual, així com espais d'oci, en al·lusió a la clausura d'una. També ha demanat no estigmatitzar pràctiques com el chemsex o les persones que el practiquen i relacionar-les amb la verola del mico.Per últim, la plataforma s'ha posat a disposició de lesper treballar conjuntament i donar missatges preventius tant al col·lectiu LGTBI coma la població en general per donar resposta conjunta a aquesta alerta sanitària.

