Tres dones agents dels Mossos denuncien un metge d'Interior per abusos sexuals

Tres dones agents delsdenuncien un metge del departament d'Interior per suposats, segons ha avançat la periodista Anna Punsí alde TV3. El presumpte autor dels fets és el doctor, està acusat de fer tocaments en zones íntimes durant visites a la seva consulta, a la seu del mateix departament durant la tardor del 2019.El professional de la, d'uns 60 anys, ésdes de l'any 2017 i ha pogut seguir visitant dones des del novembre del 2020, malgrat que la primera denúncia és del març del mateix any. Interior coneixia el presumpte cas d'abús sexual durant mig any abans d'apartar-lo i primerament es va situar una infermera perquè el vigilés.Aquest metge visitava persones de diferents sistemes operatius de la, com membres, tants homes com dones, delso del. El secretari general d'Interior,, ha assegurat que el juliol del 2021 -quan arriben a la conselleria després de la conformació del Govern- ofereixen suport jurídic a les víctimes i finalment acaben recopilant informació per finalment apartar al metge.El sindicat majoritari dels Mossos,, ha condemnat "de manera ferma" els presumptes abusos comesos pel metge i ha demanat que ara sigui lala que actuï de forma "implacable" per la reparació de les víctimes. A més, ha demanat fer "" perquè l'acompanyament i l'assessorament legal de les afectades sigui el més complet possible.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor