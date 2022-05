Una exempleada del PDECat denuncia pressions per repetir l'assemblea en què el partit va alinear-se amb Junts

El jutjat de primera instància 3 de Barcelona ha celebrat aquest dilluns el judici entrei elper l'ús de la marca, una de les qüestions cabdals per entendre el divorci protagonitzat entrei la formació postconvergent, a la qual va militar des de la seva fundació fins l'agost del 2020. El primer episodi als tribunals es va dirimir fa més d'un any, quan el jutge va descartar les mesures cautelars demanades pel PDECat per tal que els de Puigdemont no fossin autoritzats afins que es decidís el fons de la qüestió. El partit de l'expresident va concórrer amb aquestes sigles a lesi va obtenir 32 diputats, mentre que els postconvergents van quedar fora del Parlament.Qui va ser la persona del PDECat encarregada de liderar administrativament les noves sigles i peça clau per al canvi de nom,, ha dit davant la jutgessa que va rebre "pressions" del PDECat per tal que es fes una nova assemblea, posterior a la de, per intentar fer marxa enrere en la decisió presa aquell dia. En l'assemblea de 27 de juny el PDECat va alinear-se amb l'estratègia de Puigdemont i va trencar amarres amb els postconvergents. Després de la reunió, membres del PDECat van instar Canet a celebrar una altra trobada, segons ha detallat Canet a preguntes del seu advocat. A dia d'avui, Canet ha explicat que és militant del PDEcat i de Junts.En nucli del conflicte és aquesta assemblea de Junts -partit instrumental registrat per afins a la direcció del PDECat, en aquell moment liderada per, la primavera del 2018- de 27 de juny. Els protagonistes d'aquell moviment van ser-nomenat president de Junts-,, que formava part de la direcció postconvergent però treballava pels interessos de Puigdemont, la mateixa Canet i, ara secretari general de Junts en funcions.De fet, Sànchez va ser l'encarregat de comunicar a, president del PDECat, que els postconvergents ja no disposaven del control de la marca Junts, que era precisament una de lesque tenien en la negociació per la refundació de l'espai nacionalista. La presa de control dels afins de Puigdemont del nom -sorgit de la marca electoral amb la qual l'expresident va concórrer a les eleccions del 2017 gràcies al- va trastocar la negociació de dalt a baix i va anticipar la ruptura, certificada a principis de setembre. Va ser el moment en què la immensa majoria dels càrrecs governamentals i lideratges carismàtics de l'espai postconvergent vani van desfilar cap al nou vaixell.Un dels protagonistes de la maniobra dels afins a Puigdemont va ser, ara membre de l'executiva del partit. Els arguments postconvergents per impugnar l'assemblea que va permetre el tomb es basen en què aquesta trobada no es va celebrar., va defensar l'advocada del PDECat en la vista preliminar. Els arguments dels postconvergents també es basen en què l'afer de la marca va generar "confusió" a l'hora de votar a les eleccions dels 14-F. Sigui com sigui, el jutge haurà de prendre una decisió mentre Junts fa temps que utilitza la marca sense cap problema i preveu continuar-ho fent de cara a les municipals.

