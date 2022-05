Un nou milmilionari al món cada 30 hores durant la pandèmia

Altres notícies que et poden interessar

Les desigualtats al món han crescut arran de la. Fins a 573 persones s'han convertit en milionàries al món des de l'inici de la, segons indica un informe d'. Aquesta xifra suposa un nou milmilionari cada 30 hores.Per contra, el document elaborat i presentat per Oxfam assegura que es preveu que a finals d'aquest any 263 milions de persones més puguin caure en la: un milió de persones més cada 33 hores. Segons l'organisme, el nombre de milmilionaris a l'també ha augmentat des del començament de la pandèmia.Hi ha quatre nous milmilionaris a, mentre que la riquesa dels que ja ho eren abans de la pandèmia ha crescut a un ritme de 6,8 milions d'euros al dia. Segons Oxfam, latotal que acumulen en l'actualitat aquests milmilionaris arreu del món equival al 13,9% del PIB mundial i s'ha triplicat des de l'any 2000, quan suposava el 4,4%.L'informe també apunta que les empreses de sectors com l'energètic, l'alimentari i el farmacèutic estan aconseguint "beneficis sense precedents". Lesdels milmilionaris dels sectors de l'i l's'han incrementat en 453.000 milions de dòlars durant els dos darrers anys, cosa que equival a mil milions cada dos dies, segons Oxfam. De fet, l'organització apunta que han sorgit en aquest mateix període 62 nousen el sector de l'alimentació.​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor