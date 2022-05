Inspecció de Treball va fer que 23.000 temporals passessin a indefinits el 2021

ha volgut reconèixer la feina del cos d'inspectors, sotsinspectors i tècnics habilitats, alhora que ha destacat el seu "paper clau per avançar cap a un món laboral més just i digne".

En matèria d'igualtat, el nombre d'infraccions es va gairebé quadruplicar amb relació al 2020, amb un total de 187. Sobre aquest fet, Bataller ha remarcat que Inspecció de Treball disposa de competències per obligar a fer complir els paràmetres legals i ha celebrat que això permet que la seva actuació sigui "més efectiva i eficient".

a Catalunya el 2021 pe rla tasca inspectora i de prevenció del frau en la contractació, un increment del 106% respecte a l'any anterior. Ho ha explicat el conseller d’Empresa i Treball,, en la presentació del. "Els resultats són més que positius, sobretot si tenim en compte la complexa conjuntura econòmica", ha valorat. Tanmateix,La seva directora,, ha compartit que s'ha registrat un important increment de les actuacions en tots els àmbits.El servei públic va intervenir en 1.905 casos d'infraccions referents a l'el 2021, un 73,8% més que l'any anterior. Els sectors més incomplidors són els del comerç a l'engròs, la reparació de vehicles, les activitats administratives i els serveis auxiliars, les indústries manufactureres, l'hostaleria, el transport i l'emmagatzematge. Bataller ha explicat que aquest és un dels àmbits on poden planificar les actuacions en una major mesura. "", ha dit. Cal tenir en compte que l'activitat del cos d'inspecció del treball és, fonamentalment, requerida, mentre que només el 15% és planificada.La situació és similar en l'àmbit de lai la. El sector que va sumar més intervencions pel que fa a la sinistralitat és, amb molta diferència, el de la, que va ser objecte de 960 de les 7.299 actuacions dutes a terme el 2021. Des d'una perspectiva global, es van investigar 2.217 accidents de treball, el qual suposa un increment interanual del 22%. Les infraccions detectades pelvan passar de 10 a 127.ha resumit que la Inspecció de Treball de Catalunya té el repte deles seves eines i recursos per a adaptar-se a les dinàmiques econòmiques actuals, així com el de continuar insistint en lai l'impuls de campanyes enfocades a determinats sectors. D'altra banda, ha compartit que elsdel servei públic són els mateixos aquest any 2022: avançar en igualtat, treballar per fer complir amb els paràmetres referents als temps de treball, fer complir a les empreses amb la totalitat de les indemnitzacions i quitances i millorar els serveis de prevenció d'accidents laborals.Laés competent en la funció pública inspectora des de 2010, quan l'Estat li va traspassar els serveis i el personal de la, en desplegament de l'Estatut d'autonomia. Catalunya va esdevenir la primera comunitat autònoma en accedir a l’efectivitat d’aquest traspàs de competències. El servei públic d'inspecció en matèria deresta, però, sota la dependència del, del govern d'Espanya.

