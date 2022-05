La gespa de la final de la Champions, d'Osona a París



Royalverd, empresa garrotxina del Grup Morera, inicia el trasllat de l'herba cultivada en uns terrenys de la Gleva per col·locar-la a l'estadi Saint-Denis, seu del Madrid-Liverpool



La final de laentre eli eles disputarà aquest dissabte a l'estadi dede. Però lasobre la qual es jugarà el duel que decidirà el nou campió d'Europa encara era aquest diumenge al vespre a. Concretament, en uns terrenys de Can Corominetes, una finca de(Les Masies de Voltregà), en els quals s'ha estat cultivant en els darrers mesos perquè arribi en perfecte estat a la capital francesa . Se n'ha encarregat l'empresa, amb seu a Les Preses i que forma part del. Els seus operaris han treballat en els últims hores en la retirada dels panells d'herba, transportats a París en camions frigorífics per iniciar-ne la col·locació de forma immediata a l'estadi escollir per acollir la final continental.Els treballs de retirada del tapís verd dels terrenys osonencs van començar ahir a la tarda i han continuat durant tota la nit d'aquest diumenge a dilluns. D'acord amb els plans de la, laes farà de forma immediata. Tot i que només falten sis dies per a la final, aquest tipus d'operacions -de les quals Royalverd n'és especialista, perquè acumula més de dues dècades de col·laboracions amb el futbol professional- requereixen de poc marge de temps.L'estament del futbol europeu ha seguit puntualment l'evolució de l'herba cultivada a Osona, ambdel personal encarregat dels preparatius de la final. Elsprevis al partit a Saint-Denis es faran, tres dies després que la gespa hagi estat col·locada a l'estadi que acull habitualment els partits de la selecció francesa.Royalverd va assumir l'encàrrec de la final de la Champions després que la UEFA decidís portar-ne l'organització a París. La localització inicial era a, però latambé va comportar sancions a Rússia en el món del futbol. Amb 24 anys d'experiència en la preparació i manteniment de gespa esportiva, l'empresa de la Garrotxa va triar el centre de producció de la Gleva per atendre la petició de la UEFA, per bé que també en disposa d'un altre a la Vall d'en Bas.En aquestes dues localitzacions atén les exigències de gespa de competició d'estadis com el(Atlètic de Madrid),(Athletic Club de Bilbao) o el(Llevant). De fet, la firma garrotxina treballa amb la meitat dels equips de laen el manteniment dels seus estadis i les respectives ciutats esportives.

