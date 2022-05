La burla de Joan Carles I sobre si donarà explicacions: «Explicacions de què?»

es reunirà aquest dilluns amb el seu fill,a Madrid després de passar un cap de setmana a la localitat gallega de Sanxenxo, on ha participat en regates i ha assistit a un partit d'handbol del seu nét Pablo Urdangarin. Aquest diumenge, el rei emèrit ha estat preguntat pel contingut de la reunió per una periodista d'Atresmedia: "Tu què li diries al teu fill?", ha respost en ser preguntat. "I donarà algun tipus d'explicacions?", li ha repreguntat la periodista. "", ha dit abans de posar-se a riure. Sembla, doncs, que no n'hi haurà.Joan Carles I va arribar dijous a l'Estat procedent d'Abu Dhabi, oni on ha passat aquests quasi dos anys mentre se l'investigava per actuacions irregulars i possible corrupció. Serà la primera trobada física entre l'actual cap d'estat i el seu antecessor des d'aleshores. La previsió és que tingui lloc al, tot i que no figura a l'agenda oficial de Felip VI.El retorn de Joan Carles Itot i que s'ha rodejat d'empresaris amics i ha evitat les protestes contra la seva presència a Sanxenxo. Des d'Unides Podem critiquen obertament el seu paper i veus com el ministre de Consum, Alberto Garzón , l'ha titllat de "delinqüent acreditat" i de "lladre". "Estem davant del que és l'expressió més clara del i des de la prefectura de l'Estat", ha dit aquest cap de setmana. També l'exvicepresidenta espanyola Carmen Calvo, del PSOE, li ha retret el viatge a l'Estat espanyol.Aquesta actitud contrasta amb la de la dreta espanyola, que no només treu ferro a la visita de Joan Carles I sinó que fins i tot la troba justificada. Per exemple, el president del PP,, ha assegurat que el rei emèrit pot anar a Espanya "quan ho consideri oportú" i que és "un ciutadà que no té cap causa pendent amb la justícia".

