L’Aplec del Caragol tanca l’edició del retorn amb 200.000 visitants

L'de Lleida ha tancat aquest diumenge l'edició de la represa que recupera elsd'abans de la pandèmia. Així ho ha assenyalat el president de la Federació de Colles de l'Aplec (Fecoll),, que ha fet un balanç "més que positiu" de la 41a edició. N'ha destacat la gran quantitat de gent que ha passat pel recinte dels Camps Elisis a gaudir de "l'ecosistema" de l'Aplec. En total, hi ha participat-que apleguen uns 13.500 collistes- i s'han cuinat unes. De cara a l'any vinent la Fecoll confia poder acollir més colles, després de l'anunci de dissabte de la Paeria d'ampliar el recinte.Després de més de 1.000 dies sense l'Aplec del Caragol, Lleida ha recuperat aquest cap de setmana la. Una celebració que arrencava amb la Fecoll a l'"expectativa" de com respondria la gent després de dos anys de pandèmia i que ha acabat amb unes declaracions del president de la Fecoll, que assenyalava que "no podem estar més contents i orgullosos".Perdrix ha volgut destacar la falta d'incidències destacables. Un fet, ha dit, que "passa a molt pocs llocs" i que "diu del". També ha afegit que "la relació que s'estableix entre les colles passa a pocs llocs i ens fa sentir molt orgullosos de l'ecosistema que muntem als camps Elisis aquests dies".L'Aplec ha celebrat aquest diumenge la seva recta final. La jornada ha començat amb la tradicional rua de colles i imposició de les escarapel·les al penó de cadascuna i ha continuat amb el dinar de germanor tradicional. A les 18 hores ha tingut lloc lai fi de festa amb què l'Aplec s'acomiada de Lleida fins a l'any vinent.

