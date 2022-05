Nou cap de setmana tràgic a les carreteres catalanes amb dues víctimes mortals

Segons el Servei Català del Trànsit, un, veí de, ha mort aquest diumenge en un accident a laa l'altura de Torroella de Montgrí (Baix Empordà) i untambé ha perdut la vida en topar amb un turisme a la, a Calonge de Segarra.En el cas del jove, els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís cap a un quart de set del matí. Per causes que encara s'estan investigant,ocasionant la seva mort. Arran de l'accident, s'han activat sis patrulles dels Mossos, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).Per la seva banda, l'home de 52 anys, i veí de(Moianès), conduïa una motocicleta per la C-1412a quan ha topat amb un turisme a l'altura de, a l'Anoia, segons ha informat el. Els Mossos han rebut l'avís quan passaven uns minuts de tres quarts d'onze del matí. A conseqüència del xoc, ha mort el conductor del vehicle de dues rodes i el del turisme ha resultat il·lès. Arran de l'accident, que ha tallat la via en els dos sentits, s'han activat quatre patrulles de policia, dues dotacions dels Bombers i dues ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat del SEM.Amb les dues víctimes del cap de setmana, ja sónen accident de trànsit a les carreteres catalanes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor