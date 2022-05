El City de Guardiola guanya la Premier amb una remuntada èpica

Última jornada d'infart a Anglaterra. Elha guanyat laamb una remuntada que passarà a la història del club. Tot començava bé per als interessos dels locals amb el gol dels Wolves a Anfield. Elhavia de guanyar per pressionar els seus rivals. apuntava a una tragèdia citizen, després quees posés 0-2 -amb gol de l'exblaugrana Coutinho inclòs-. A Anfield, el Liverpool empatava però era incapaç d'avançar-se al marcador.Amb una enorme tensió en l'ambient,ha canviat el curs de la temporada. Gundogan ha marcat el primer del City, seguit per el segon, de, i el tercer immediatament, un altre cop de Gundogan. En menys de 10 minuts -entre el 73 i el 81- els de Guardiola han aixecat una lliga que semblava gairebé perduda.Amb aquest resultat,ha avançat el Liverpool, però no s'ha complert l'ensopegada dels de Manchester. Els aficionats del City han embogit, amb una espectacular invasió de camp. Amb aquest títol, Guardiola ha sumat la seva quarta lliga en sis temporades al City i s'aixeca després de l'ensopegada a laal Santiago Bernabéu.

