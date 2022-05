El 95% de les terrasses d'hoteleria té nivells perjudicials de nicotina per a la salut

La llei Antitabac

El problema amb els menors

Fumar: una qüestió de classe social

Eld'hoteleria, segons el coordinador de Prevenció de l'Associació Espanyola Contra el Càncer (), Sebastián del Busto. "El debat sempre ha girat al voltant d'aspectes com ara fumar en espais tancats o oberts, però el fum del tabac no s'esfuma i continua fent mal", ha explicat del Busto, que ha explicat queque emet quan està encesa, almenys durant 24 hores."No només fumar fa mal, sinó que també el fum fa mal, encara que no es tingui tanta consciència d'això", ha subratllat l'expert. Del fet,. Per De Bustos la preocupació més gran és en els menors: "Més del 70% dels menors a l'Estat estan exposats al fum ambiental del tabac, un 40% d'ells en espais públics a l'aire lliure".El coordinador de Prevenció de l'AECC detalla quedel tabac multipliquen elde pulmó, i pateixen un, uni un. Per tot això, l'Associació Espanyola Contra el Càncer reclama una ampliació de la Llei Antitabac per a impulsar els espais lliures de fum a terrasses, piscines, platges o espais esportius, i que aquesta sigui secundada per tots els ministeris.No obstant això, de Bustos ha destacat la importància del, l'esborrany del qual va ser enviat a societats científiques i comunitats autònomes el desembre de l'any passat. Per la directora de relacions institucionals de l'AECC, Ana Fernández Marcos, el Pla "ha d'estar governat des de dalt" i entrarFernández Marcos, si bé ha reconegut quei en la de 2010 -"una de les més progressistes a Europa"-, encara hi ha algunsque s'han de resoldre, com ara les. "L'AECC vol que la nova Llei Antitabac sigui molt clara en els espais", ha sentenciat. "Les universitats no són un espai protegit, segons la llei de 2010, perquè als universitaris se'ls considera adults, i això és un gap important. La norma es va centrar en espais tancats, i els elements que es van deixar a la interpretació van quedar tan indefinits que van generar els problemes actuals", ha detallat la directora de relacions institucionals de l'AECC.També és, per l'Associació,per a dificultar-ne el consum. ", molta gent d'altres països ve a comprar tabac perquè la mitjana d'Espanya no supera els 5 euros per paquet, i aquest és un aspecte que controla Hisenda", ha explicat. Per Fernández Marcos que apugessin els preus evitaria que els menors, com que no tenen poder adquisitiu, comencin a fumar.En aquesta línia, l'especialista ha criticat que, o no, tabac. "El 9% dels menors d'entre 14 i 18 anys fumen cada dia, i 14 és l'edat mitjana per a començar a fumar", ha precisat, afegint que. "Hem d'avançar en les petites indefinicions i també en el preu i en les sancions, perquè els menors no tinguin tan fàcil entrar a un lloc a comprar tabac". Per tot això, Fernández Marcos ha apuntat que "la part educativa és clau, ha de ser continuada i sistemàtica".Segons dades de l'Observatori de l'AECC,que en persones de classe alta, i l'exposició diària al fum del tabac en espais tancats és gairebé tres vegades superior. Això implica, entre d'altres, un risc significativament més alt de desenvolupar càncer de pulmó.Així mateix, segons aquestes mateixes dades classificades per comunitat autònoma, aquelles amb majors percentatges de fumadors diaris són Extremadura, Múrcia i Andalusia. I les que menys, Melilla, País Basc i Comunitat de Madrid.

