Insòlit: un pilot de Fórmula 1 vomita just abans de la cursa de Montmeló

¡Ojo! Minutos antes de la carrera y Lando Norris no lo está pasando nada bien 😕#EspañaDAZNF1 🇪🇸 pic.twitter.com/Iu1VFw9TbW — DAZN España (@DAZN_ES) May 22, 2022

No és una imatge habitual., pilot dea la, ha vomitat aquest diumenge instants abans de l'arrencada de la prova de Montmeló. El britànic s'ha trobat malament i no ha aguantat més en la mateixa línia de sortida, just en els moments previs a la sortida.Norris ja havia dit abans de la prova que no passa pel seu millor moment: "Els meus nivells d'energia són els pitjors que he tingut en molt de temps", va avisar. El pilot va aclarir que no es tractava de, sinó de "".La jornada calorosa a Catalunya podria haver empitjorat els problemes de Norris, que tot i això ha sortit amb el seu McLaren i ha quedat vuitè -just per sobre de, que ha remuntat després de sortir últim- en un circuit ple d'aficionats.Pel que fa a la resta,ha aprofitat els problemes tècnics deper vèncer i posar-se líder del Mundial. El seu company a Redbull, el, ha quedat segon, mentreha completat el podi.ha estat quart després de sortir del circuit a l'inici del Gran Premi.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor