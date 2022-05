La Justícia dona la raó a Ciments Molins: avala el trasllat de la seu social a Madrid

El jutjat mercantil número 3 de Madrid ha donat la raó ade Sant Vicenç dels Horts. Ho diu la sentència,i avançada per l'Ara i La Vanguardia. Els fets es van dur als tribunals després que un grup d'accionistes de la companyia –membres de la família propietària- considerés que el trasllat era fictici i que, en realitat, Ciments Molins seguia administrada des de Sant Vicenç dels Horts. La Justícia nega que fos així i veu provat el trasllat. Considera, entre d'altres, queI és que Ciments Molins va adduir que, des de l'octubre del 2017 i fins al judici, ha celebrat 4 juntes d'accionistes, 49 consells d'administració i 70 reunions de comissions a Madrid, on també hi té quatre treballadors, entre els quals el director financer del grup. El titular del jutjat mercantil assenyala que "n'hi ha prou celebrant les reunions del consell d'administració i les respectives comissions" i conclou que "en el present cas, s'ha traslladat el centre de l'alta direcció i administració de la companyia de manera efectiva"., així,del consell d'administració que va aprovar el canvi de seu.Montull Urquijo recorda que el canvi efectiu de seu s'entén, segons la jurisprudència, "si afecta aquells òrgans que adoptin les decisions relatives a l'alta direcció de l'empresa de manera habitual i reconeixible per tercers". En vista d'això, el titular del jutjat mercantil número 3 ha donat per bons els arguments de Ciments Molins i ha constatat que "aquests òrgans han exercit les seves funcions des del domicili social de Madrid".de moltes empreses. Ara, es pot recórrer amb un recurs d'apel·lació a l'Audiència Provincial de la capital de l'Estat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor