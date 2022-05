Aquest és l'Elliott Tanner, el noi de 13 anys que acaba de graduar-se en Física

L'és un noi "normal" deque tot just ha acabat laa la Universitat de Minnesota, on va començar a estudiar amb nou anys. Dèiem que és "normal" perquè ell mateix s'ha descrit així en ser preguntat per l'extraordinarietat de la seva fita. I és que, graduat en Enginyeria Elèctrica amb nou anys per la Universitat d'Eindhoven.Tanner també s'ha declarat un enamorat de la física teòrica i experimental, les matemàtiques i la programació d'ordinadors. Segons ha explicat,de Mark Levinson (2014), que va veure quan tenia sis anys, és. "Per mi és sorprenent que la física ho pugui descriure tot, des de la manera que trobem a l'atmosfera una pluja de partícules còsmiques fins a com les galàxies fan la seva dansa còsmica. La física és omnipresent en el meu dia a dia", ha detallat el petit geni.Amb la carrera ja feta, aquest nen de 13 anysde Física Teòrica d'Altes Energies. La Universitat de Minnesota ja l'ha acceptat, però el cost de la formació és de més de. Fins ara, no li han donat cap beca i amb un preu d'aquestes magnituds, la família de Tanner ha explicat que no s'ho pot pagar. Per això, han iniciat una campanya de recollida de fons Però. A l'Elliott també li agrada estar amb la família i jugar amb els seus amics a Minecraft, Oculus i Dungeons and Dragons​. La música és una altra de les seves aficions, a qui acostuma a escoltar més sovint és a Steely Dan, els Beatles i Billy Joel.Als Estats Units,, la preqüela de la famosa comèdia The Big Bang Theory, que relatava la infantesa de Sheldon Cooper, un nen prodigi que se salta quatre cursos per entrar directament a secundària.

