Almenys cinc funcionaris ferits a Brians 2 agredits per un pres

ÚLTIMA HORA: Almenys 5 funcionaris de Brians 2 ferits, tres atesos a la mútua, agredits per un pres molt perillós ingressat al DERT. Es tracta de John Musetescu Werberg, l’home empresonat per matar 3 persones a BCN el 2020. Els ha atacat amb un ferro del sistema de ventilació. pic.twitter.com/92v7VStNuO — Anna Punsí (@punsix) May 22, 2022

Almenys cinc funcionaris del centre penitenciari dehan estatdesprés de ser agredits per un pres molt perillós. Segons ha informat la periodista Anna Punsí a través de Twitter, l'autor dels fets és, un home empresonat per haver matat tres persones ael 2020.L'home es trobava ingressat a un dels anomenat(DERT) quan ha abandonat la sevafora de si i amb unaa la mà. Ha estat llavors quan ha provocat un tall al braç a un dels funcionaris, mentre que a un altre li ha proferit un cop a l'avantbraç i tres més tenen ferides i cops mentre intentaven reduir al pres.L'atac s'ha produït amb un ferro del, que l'autor de l'agressió hauria utilitzat com a escut mentre anava proferint cops i puntades. No és la primeraa funcionaris de presons que es produeixen en els últims mesos, que han alertat d'un increment d'aquests fets en els últims mesos i anys.

