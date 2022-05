Així va ser la Guerra dels Emús: un dels conflictes més surrealistes de la història

L’inici del malson dels pagesos

La lluita contra la plaga

Soldats de l'exèrcit apuntant amb una metralladora Lewis

El punt d'inflexió

El ministre de la Guerra dels Emús, Sir George Pearce

I la resta és història

El Dromaius novaehollandiae, una espècie autòctona qued’Austràlia l’hivern del 1932. Els emús són unes aus amb unes: pesen uns 35 kg, són les terceres més pesades del món -després de l’estruç i el casuari-, fan uns dos metres de llarg, són les segones en alçada -només l’estruç africà les supera- i tot i que no volen, compensen aquesta mancança amb unaUna característica que, juntament amb els seus hàbils moviments, les va ajudar a fer un paper més que digne durant la que es coneix, amb to satíric, com la. Una “operació militar de control de vida salvatge” que va tenir lloc del 2 de novembre al 10 de desembre del 1932 a l’pe contenir la creixent població d’aus instal·lades a la zona que arrasaven amb els conreus dels agricultors.Després de la, molts pagesos australians vivien -com podien- només de la terra que cultivaven. Era el cas de les poblacions de Chandler i Walgoolan (districte de Campion), que van veure com a finals del 1932 una munió des’instal·laven a casa seva. Les aus emigraven, regularment, de la costa cap a les zones interiors del continent després de l’època de cria. Al districte de Campion, van trobar l’hàbitat ideal on establir-se, ja que aconseguien menjar amb facilitat de les terres cultivades. Els agricultors, desesperats, van traslladar les seves preocupacions al govern i el ministeri de Defensa australià, dirigit per qui més tard rebria el sobrenom deva decidir enviarper reduir-ne la població i salvaguardar les collites.La Guerra, que havia de començar l'octubre del 1932, es va haver d'endarrerir per unque van fer que els emús es dispersessin encara més pel territori. Finalment, el general en cap de l'operació,, va ordenar a les seves tropes que es posessin en marxa el 2 de novembre. Wynne-Aubrey Meredith duia a Campion(usades a la Primera Guerra Mundial pels britànics, colons aleshores a Austràlia) iper posar fi a la plaga.L'exèrcit va començar el conflicte, i que les aus no els oposarien cap mena de resistència. Però no va ser així. De fet,va arribar a dir que "era evident queperquè el seu nombrós exèrcit aviat es va dividir en innombrables unitats petites que van fer poc rendible l'ús de l'equip militar".Altres fonts presents als combats apuntaven al fet queque descrivien així: "Un gran ocell de plomes negres que mesura gairebé dos metres d'altura, vigila mentre els seus companys fan el treball de destrucció i els adverteix del nostre enfocament".de Meredithper disparar des d'allà a les aus,. També van tenir problemes amb les armes que havien dut, una de les metralladores es va encallar després de disparar només 12 vegades.El 8 de novembre, sis dies després del primer enfrontament, s'havien disparat 2.500 cartutxos, no obstant això. En l'informe del general en cap s'informava de la mort de 50 dels 20.000 ocells i s'assenyalava queAquell mateix 8 de novembre, els membres de la Càmera de Representants d'Austràlia van asseure's a decidir si, vistos els mals resultats, una retirada a temps també podia ser una victòria. Els mitjans del país pressionaven perquè així fos i, finalment, el ministre de Defensa -o de la Guerra dels Emús- Sir George Pearce va veure's obligat aMeredith, en conèixer-se la notícia, va fer unes declaracions sorprenents sobre les habilitats de les aus, assegurant que "si l'exèrcit australià tingués una divisió militar amb la capacitat d'aquests ocells,... Poden resistir a metralladores amb la invulnerabilitat dels tancs.als qui ni tan sols les bales poden detenir".de la retirada del 8 de novembre, les tropes australianes van tornar a territori emú perquè els ocells havien reprès les seves activitats destructives. En aquestai, en poc temps, va causar un centenar de baixes a la setmana entre les files del plumífer enemic.Quan els soldats, s'estimava que en el conflictedurant els combats i uns altresocasionades. En un article publicat anys més tard, el diari local Coolgardie Miner resumia els fets així: "Encara que l'ús de metralladores s'havia criticat en molts sectors,va demostrar ser eficaç i". Durant el 1934, el 1943 i el 1948, els agricultors van tornar a demanar l'ajuda de l'exèrcit contra els emús, però les tropes de Meredith no van tornar a aparèixer. D'aleshores ençà, es va apostar per solucions menys agressives, com ara tanques d'exclusió per no deixar passar els animals.Aviat,australianes fins a arribar al Regne Unit, on alguns conservadors van posar el crit al cel per l'"del rar emú". I en els últims anys, les referències al surrealista conflicte s'han fet virals a Internet, amb nombrosos mems i comentaris. El 2020, fins i tot, unes va inspirar en els fets. Es diu Emu War.

