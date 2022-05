Neixen al Zoo de Barcelona quatre pollets d'una espècie en perill crític d'extinció

El passat mes d'abril van néixer aldequatrede, una espècie endèmica delque està en perill crític d'extinció, segons la llista vermella de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura. De fet, des de l'any 2000 no es tenen registres de l'espècie en el seu hàbitat natural.Aquest fet es dona per fenòmens com la pèrdua del seu, lai laprovocada per ladel Vietnam. Per això, es pensa que es pot haver extingit en el seu hàbitat natural. Actualment, la població mundial de faisà d'Edwards està formada per 124 mascles, 108 femelles i 47 individus que encara no han estat sexats.El Zoo de Barcelona compta actualment ambd'aquesta espècie, incloent-hi les cries. La instal·lació participa en el programa europeu d'espècies en perill(EPP), que està coordinat per l'Associació Europea de Zoos i Aquaris, per facilitar la reproducció del faisà d'Edwards.L'treballa conjuntament amb EAZA i l'Associació Mundial per als Faisans per tornar a introduir l'espècie a la. A través d'un pla d'acció conjunt, s'han destinat més de 700 hectàrees d'una reserva al Vietnam per a la preservació de l'espai i poder incorporar individus de l'espècia en el futur. L'objectiu del projecte és poder-los tornar a introduir l'any

