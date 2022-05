Un fons madrileny compra Turris per obrir locals a la capital de l'Estat

El fons de la plaça de la Castellanaha fet seva la majoria d'accions de la cadena de fleques, tal com ha donat a conèixer en un comunicat . Així,, que s'han marcat l'objectiu d', començant per Madrid, i alhora, continuar creixent a Barcelona i impulsar les vendes per Internet.El fornervan fundar fa 14 anys Turris, que, avui, compta ambrepartits end'arreu de Catalunya, tots amb obrador propi. La majoria de fleques són a la ciutat de Barcelona, però també n'hi ha a Sant Cugat del Vallès, Sabadell, Granollers i Badalona. Els últims anys, l'empresa ha tingut un, amb unes vendes que es van acostar als 20 milions d'euros el 2021.Amb la nova distribució accionarial,i s'incorporaran també al capital, de forma minoritària, Suma Capital Growth Fund II i Enerhold. Barriga i Sellarés continuaran com a socis de referència i tindran una posició al consell d'administració. El projecte, també continuarà liderat per l'actual director general,, que es va incorporar a la gestió de Turris el 2019.Fernández s'ha mostratde manera decisiva en la nova etapa de creixement que afrontarà la companyia nacionalment".

