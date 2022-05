Així es pot haver produït el brot de verola de mico, segons Oriol Mitjà

🔴Crec que la causa més probable del brot de #verola del mico és:



Que en un mateix lloc, un cas primari contagiés molts casos secundaris de diferents països.



Si es confirma, això indicaria que el virus no s'ha tornat més transmissible i el brot serà fàcil de controlar. — Oriol Mitjà (@oriolmitja) May 21, 2022

El brot deés un dels temes de salut que més preocupa. Encara no està clar com s'ha originat, peròha analitzat quina pot haver estat la causa més probable. Segons explica l'epidemiòleg, es tractaria que en un mateix lloc, un cas primari contagiés molts casos secundaris de diferents països.Això, segons explica, seria un motiu per a l'optimisme: "voldria dir que el virus no s'ha tornat mési el brot serà fàcil de controlar", assegura. A més, veu menys probable que el virus sigui més transmissible d'humà a humà, i creu que és més possible que simplement es produïssin lesadequades perquè la verola de mico s'estengués àmpliament a moltes persones i països.Precisament sobre un esdeveniment de transmissió únic, explica que aquestaestà recolzada perquè la majoria de casos del món comencen en un interval d'una setmana i que el temps mínim entre dos casos successius és de 7-14 dies. "El més probable és que tots", detalla.L'exemple és el cas d', que ambconfirmats és el país del món amb més positius. El cas, però, és que s'atribueixen a dos esdeveniments concrets: un esdeveniment de l'orgull gai aamb 30.000 persones de toti una sauna gai aque també és visitada per clients internacionals. Per tant, els afectats s'haurien contagiat en actes concrets i l'haurien transmès als seus països d'origen.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor