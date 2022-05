El Barça femení i Mbappé, victòries de França contra Espanya segons «L'Équipe»

Les unes du journal L'Équipe de ce dimanche 22 mai https://t.co/xnMDJi3Sb7 pic.twitter.com/Mdp6OJhvEZ — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 21, 2022

està de festa. La derrota delfemení contra l'i la renovació deamb el, acompanyat de les carabasses ai al, ha desfermat l'eufòria de la premsa francesa. La portada de L'Équipe, el mitjà esportiu més gran del país, n'ha estat la mostra més clara.", titula el rotatiu francès, mentre que en la imatge es pot veure la capitana del Lió aixecant la Champions i Mbappé amb el premi de màxim golejador de la lliga francesa. El subtítol ho deixa tot clar: "Mentre el Lió guanya una nova Champions contra el Barça, Mbappé anuncia que prefereix quedar-se al PSG i no fitxar pel Madrid".El Barça es va quedar a les portes de la segona Champions League femenina de la seva història després d'una nova desfeta contra l'Olympique de Lió per 1 a 3. Els fantasmes dedel 2019 van tornar a, amb una primera part per oblidar. En només mitja hora, les franceses van aconseguir marcar tres gols a la porteria blaugrana i sentenciar una eliminatòria on el Barça no va poder donar la volta al marcador.Per altra banda, el mateix dissabte s'ha produït un ridícul de dimensions estratosfèriques del Madrid, i, en especial, de Florentino Pérez. Mbappé va comunicar la decisió de renovar amb el PSG després de mesos d'especulacions en què tothom a la capital de l', també la premsa, donava per feta la seva arribada. Així doncs, el davanter francès, amb una bona oferta des de Qatar, ha preferit quedar-se al costat dei no de

