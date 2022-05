Villarejo: «Rajoy em va felicitar per haver fet perdre 12 escons a Artur Mas»

L'excomissari de la policia espanyola, José Manuel Villarejo, ha estat el protagonista de la nit televisiva catalana. Entrevistat per primera vegada en cinc anys, ara al programa Preguntes Freqüents (FAQS), el co-responsable de les clavegueres de l'Estat ha abordat els àudios que l'impliquen amb Maria Dolores de Cospedal, altres qüestions com l'Operació Catalunya o l'espionatge a moltes personalitats de l'estat espanyol. També les seves contractacions amb entitats privades i la seva causa judicial oberta a l'Audiència Nacional.



En la conversa amb Cristina Puig, Villarejo ha volgut matisar moltes de les informacions que planen sobre ell, a més d'assenyalar certes persones i deixar clares altres implicacions sobre la seva persona amb espionatges i causes obertes. El resum de l'entrevista, amb les frases més destacades:

“Quan triomfa l’Operació Catalunya Mariano Rajoy em va felicitar” José Manuel Villarejo, se’l considera una peça clau en l’Operació Catalunya #FAQSrecTV3 ▶ https://t.co/xcgjFnUNHr pic.twitter.com/CgwaTq4Tgo — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) May 21, 2022

· "A Catalunya es defensa la llibertat d'expressió, no com a Madrid. El programa de Risto Mejide va intentar entrevistar-me en directe i els anunciants es van negar".· Sobre els àudios: "La immensa majoria els va gravar el CNI amb el meu consentiment".· "Jo sempre informava la cúpula dels governs d'Espanya. Comissaris, ministres, secretaris i la policia espanyola".· "El 1995 van tornar a admetre'm als serveis d'intel·ligència".· Sobre els problemes amb Margarita Robles: "Em van demanar que neutralitzés a Baltasar Garzón amb l'informe Veritas [...] El cas Roldán va ser tot una enganyifa. El vaig localitzar gràcies a una font del diari El Mundo. Quan vam avisar a Robles, es va negar a detenir-lo".· Sobre les feines que li encarregaven empreses com Repsol o Caixabank: "Em contractaven per fer serveis d'intel·ligència. [...] És una causa general selectiva. A mi també em van contractar empreses com el Banc Santander o Indra. Han desaparegut de la causa".· "L'espionatge és un concepte molt ampli i eteri".· Sobre si va frenar la publicació dels papers de Bárcenas: "Jo tenia molt bons interlocutors a El Mundo. La meva funció, efectivament, era conèixer l'origen de les filtracions".· Sobre com podia frenar la seva publicació: "Amb les meves tècniques de persuasió. [...] Mai he mentit a un mitjà de comunicació. La senyora Cospedal sobrevalorava les meves capacitats d'aturar-ho. Jo mai he amenaçat a ningú".· "Era el solucionador. No només del PP, també del PSOE. Jo he passat per 10 ministres de l'Interior i 5 caps del CNI".

· "Dues o tres informacions cabdals sobre la trama Gürtel les vaig donar jo".



· Sobre si Mariano Rajoy sabia sobre els papers de Bárcenas: "Absolutament". Ell afirma que l'expresident espanyol el va felicitar. "No tenia cap relació amb ell".



· "Estan esperant que surti d'aquest estudi perquè em tornin a posar a la presó si afirmo que tinc copies del meu arxiu personal".



· "A l'Operació Catalunya es van cometre il·legalitats i les tornaria a fer".



· "Tots els governs em deuen a mi els serveis prestats".



· Sobre que Rubalcaba coneixia certes informacions sobre el PP: "De les caixes que em van requisar només han obert 20. Rubalcaba sabia que podia destruir un partit i l'estabilitat".



· "Els que ens dediquem a la intel·ligència tenim unes regles del joc diferents. En el món de la intel·ligència pràcticament tot s'hi val. Un té un objectiu i ha d'aconseguir-lo".



· "Jo no soc un satèl·lit, jo no he treballat sol".



· "Els serveis d'intel·ligència controlen i decideixen el que passa en aquest país".



· Sobre si l'objectiu era aconseguir que CiU perdés 12 escons: "Probablement sí. Convergència. Rajoy em felicita per haver fet això".



· Sobre els atemptats del 17-A: "L'imam de Ripoll era un agent del CNI que estava cobrant un sou. Si l'imam hagués estat viu, no s'hauria produït l'atemptat. Quan ell mor, els altres es creuen la farsa construïda per detenir-los".



· "Les previsions del cost econòmic de l'Operació Catalunya eren uns 7 o 8 milions d'euros".



