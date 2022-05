L'Estat destina fons europeus al tram del corredor mediterrani que passa per Madrid

a diversos trams del corredor mediterrani que no passen pel litoral. En resposta a una pregunta del senador de Compromís,, l'estat espanyol ha decidit atorgat aquests fons als trams del corredor que passen per, entre d'altres.Segons expliquen des de la Moncloa, la decisió s'ha pres arran de la valoració de l'executiu de Pedro Sánchez sobre el corredor mediterrani perquè "la seva definició és l'establerta en els Reglaments Europeus,Per tant, argumenten que es consideren "corredor mediterrani" altres territoris que no tenen res a veure amb la zona. Això suposa un manteniment de laque caracteritza el territori espanyol, on tot passa per la capital, Madrid.La propostava determinar bàsic que el corredor connectés el Cantàbric amb la Mediterrània, que enllaça l'est d'Espanya des de València i Sagunt amb Bilbao i Sant Sebastià; i l'altra branca, que connecta l'Atlàntic amb la Mediterrània, que connectaria València amb Lisboa a través de Madrid.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor