⚽ Inadmissible que la final de la Champions que disputa el @FCBfemeni s'estigui oferint per un canal en castellà a la plaça Catalunya de #Barcelona quan l'emet @tv3cat.



❗ @bcn_ajuntament, com ho podeu justificar?



🗣️ @JoanLaportaFCB, com ho heu tolerat? https://t.co/Gn1OGStZUO — Plataforma per la Llengua (@llenguacat) May 21, 2022

Indignació i protestes per la decisió d'emetre la final de la Champions femenina a la plaça Catalunya a través d'un canal en castellà.denuncia que la llengua triada per veure el partit entre elen una pantalla gegant a laLa instal·lació d'aquesta pantalla es va dur a terme per una col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i el Futbol Club Barcelona.El canal que es pot veure i escoltar des del centre de Barcelona és(amb qui ha signat un patrocini), que també retransmet el partit.i el departament d'Esports de la cadena pública de Catalunya, per obert, i des de primera hora de la tarda en un desplegament especial a Torí.L'accés a la icònica plaça del centre de Barcelonades d'hores abans de la celebració del partit, que ha començat a les 19h de la tarda, però l'aforament és limitat a un màxim de 20.000 persones per garantir la seguretat. La festa ha començat una hora abans de l’inici del partit, amb musica ambient a càrrec d’un DJ i de l’animació d’un ‘speaker’ per amenitzar l’espera. A la plaça hi ha punts de servei de menjar i beure i una gran pantalla gegant situada davant del monument a Macià, d’esquenes a la Rambla, que ofereix en directe la retransmissió del partit.

