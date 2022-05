Mas avisa de l'«error immens» que seria deixar el PSC fora del consens pel català

Se sumen noves veus a la resposta que ha de donar elde Catalunya a la sentència delde castellà a les aules del país. Aquesta vegada és la de l'expresident, que ha aconsellat al Govern teixir unaper defensar el català i la immersió a l'escola. Mas, en declaracions al diari Ara, ha considerat que, que "hi ha estat sempre",. També ha fet una crida a què s'hi sumi la CUP.Per ara, la complexa. Un, que la llei ad hoc que es contempla inclogui explícitament que el model d'escola no acepta. L'altre, la definició del paper delals centres.Aquest dimecres, ERC i Junts enviaven una proposta a PSC i Comuns com adel 24 de març. La resposta del cap de l'oposició i líder socialista, Salvador Illa, era: "No ho veiem". La d'En Comú Podem: no agraden els canvis "unilaterals".De moment, no hi hai tampoc s'albira un horitzó sobre quan donar per tancades unes converses que ara s'elevaran a les cúpules dels partits.

