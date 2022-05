El Barça reviu el malson contra el Lió i perd la final de la Champions femenina (1-3)

Un altre malson.de la segona Champions League femenina de la seva història després d'. Els fantasmes de Budapest del 2019 han tornat a Torí, amb una primera part per oblidar. En només mitja hora, les franceses han aconseguit marcar tres gols a la porteria blaugrana i sentenciar una eliminatòria on el Barça no ha pogut donar la volta al marcador. Ni els 7 minuts afegits han servit per aconseguir marcar un nou públic.El partit començava amb les blaugranes clarament nervioses i unes franceses contundents en cada jugada, en cada enfrontament individual, en l'ambició de sortir a mossegar des del primer moment. El Barça ha estat incapaç de gestionar el vendaval del Lió, que ha obert la llauna amben els primers cinc minuts. Tònica de la primera part, establerta: un allau francès que passaria per sobre del Barça.Desinflades i amb el record de Budapest a l'esquena, les jugadores del Barça no han sabut reaccionar als atacs del Lió i han patit per assolir, tan sols, una sola pilota al centre del camp.amb el segon gol, de, en una rematada de cap pràcticament sola. Reacció nul·la i els fantasmes tornaven al cap de deu minuts, amb un altre gol de. La capitana Alexia Putellas ha aixecat els pocs ànims de l'equip amb un gol quan faltaven quatre minuts per marxar als vestuaris a la primera part.La segona part no ha estat millor que la primera, a excepció de la manca de gols rivals. Les blaugranes han intentat combatre la contundència física del Lió i certes errades arbitrals, que han indignat la banqueta del Barça durant la part final del partit. Un xut al pal des de pràcticament el mig del camp ha estat l'única ocasió clara de les blaugranes, que no han sabut desfer el mur defensiu de les franceses. Cap al final, els embats han estat consecutius, sense gaire resultats., amb una nova derrota contra el Lió després de la desfeta del 2019.

