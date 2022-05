Vídeo en directe | Segueix el Barça-Lió, la final de la Champions femenina

Elés a un sol pas d'aconseguira per segona vegada. Les blaugranes s'enfronten a l'ó en un esdeveniment multitudinari a Torí, en la que és la tercera final de la màxima competició europea a la qual arriben les de Giráldez Costas.ofereixen el partit en directe, però també el podeu seguir des de la plataforma DAZN, que opta per oferir-ho per streaming.L'Ajuntament de Barcelona i el Futbol Club Barcelona també han instal·lat una pantalla gegant a la plaça de Catalunya per a poder veure el partit a partir de les set de la tarda.a partir de les sis, però l'aforament quedarà limitat a un màxim de 20.000 persones per garantir la seguretat.

