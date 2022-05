Ayuso carrega contra la immersió lingüística i diu que la Generalitat «s'ha inventat una nació»

La presidenta de la Comunitat de Madrid,, ha tornat a carregar contra laa Catalunya. Ha estat en el discurs de cloenda del, en què ha sortit elegida. Ayuso ha dit que "els catalans veuen negat el seu dret constitucional a estudiar en l'idioma que comparteixen amb 600 milions d'ànimes a tot el món. I són atropellats per una".La presidenta madrilenya també ha considerat que "el nacionalisme s'ha convertit en una fàbrica d'expulsar joves i empreses" i a Madrid, assegura, "això li importa". A més a més,, especialment, contra la ministra d'Igualtat,, a qui ha recriminat que "dona lliçons de feminisme quan".Isabel Díaz Ayuso, visiblement emocionada, ha clausurat el Congrés donant les gràcies al president del PP,, pel suport en la seva elecció com a líder de la formació a la comunitat: "Que difícil que és parlar després de tu, t'ho agrairé eternament, aquest gest que t'honra". La presidenta madrilenya ha descrit el moment com "i quedarà per sempre marcat per mi, gràcies, president".I és que Feijóo ha mostrat el seu suport total a Ayuso i ha expressat, convençut, que el dia d'avui simbolitza "" a les eleccions, a les quals la flamant nova presidenta ha anunciat que anirà com a. Feijóo també ha reivindicat el "magnífic projecte del PP a la capital espanyola" i ha donat les gràcies a Ayuso "pel seu afecte, pel seu suport i per ser la presidenta que Madrid i el PP de Madrid necessiten",, així, laEn paral·lel, el líder del PP no ha desaprofitat ni l'ocasió, ni la bona nova de les enquestes que l'empaten amb el PSOE, peri el govern "menys preparat, més dèbil i més dividit de la democràcia".

