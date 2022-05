Borràs i Turull presenten candidatura a Junts reivindicant l'1-O i Puigdemont

Els membres de la candidatura per a dirigir Junts fan pinya a Sant Climent de Llobregat Foto: ACN / Laura Fíguls

La candidatura encapçalada per la presidenta del Parlament,, i l'exconsellerper dirigir Junts s'ha presentat aquest dissabte apel·lant a la "determinació" de la tardor del 2017. Així ho ha afirmat Turull, que també ha reivindicat l'expresident de la Generalitat i encara màxim dirigent de la formaciócom el "referent polític"."Aquesta és el nostre origen. Ens remetem a l'i al 21 de desembre", ha dit Borràs, amb referència a l'i a les eleccions al Parlament d'aquell any. També ha assegurat que la candidatura té una "imatge de solvència per avançar cap a la independència". La nova direcció de Junts s'escollirà el 4 de juny en un congrés a, en què la militància decidirà si avala la candidatura. Borràs, que aspira a presidir la formació, també ha afirmat que volen que el partit sigui "l'instrument al servei del país" per "aconseguir culminar" l'1-O.Turull, que aspira a ser el secretari general del partit, ha assegurat que es tracta d'una candidatura "molt cohesionada" i que "relliga totes les, des del punt de vista territorial, ideològic i de gènere". També ha destacat que no es presenten per "gestionar la resignació", sinó per "tornar a impulsar la determinació i compactació de la".El també exconseller de la Presidència ha afirmat que Puigdemont "segueix i seguirà sent el referent polític" i ha recordat que es trobaran amb l'expresident deen el congrés d'Argelers, en què s'oficialitzarà el relleu a la presidència del partit. Després, Junts celebrarà el congrés de les ponències política i organitzativa el 15 i 16 de juliol a l'Borràs i Turull han recalcat que volen escoltar elsabans de prendre decisions, preguntats per si preveien fer canvis al. La candidata a presidir Junts ha assenyalat que treballaran de "manera rigorosa". Junts preveu que l'auditoria interna sobre l'acord de govern ambestigui enllestida entre el congrés d'Argelers i el de la Farga de l'Hospitalet i hauria de permetre el partit posicionar-se sobre el pacte amb els republicans, segons van indicar fonts de la formació fa uns dies.

