Aragonès insisteix en el referèndum «sense la violència de l'Estat» en el primer any com a president

Fa un any vaig assumir el càrrec de President de la Generalitat amb tota la humilitat personal i l'ambició col·lectiva. Un any treballant per la Catalunya sencera, amb els valors republicans i al servei de la ciutadania. Transformant Catalunya per assolir la llibertat del país. pic.twitter.com/4aJuh1fYZV — Pere Aragonès i Garcia 🎗 (@perearagones) May 21, 2022

compleix aquest dissabte un any des que va ser investit com a president de lai ha volgut defensar l'acció dedurant aquest període. En un discurs compartit a través de les xarxes socials, ha defensat estar treballant per un estat independent, en un conflicte amb l'Estat que, per ell, s'ha de resoldre a través de l'i l', amb l'objectiu que els ciutadans depuguin decidir lliurement en un, "sense interferències i sense la violència de l'Estat".El líder republicà creu que durant el primer any de mandat s'ha posat lesal servei del país sencer, perquè "tothom s'hi senti representat". En aquest sentit, també ha reivindicat haver fet arribar Catalunya a, "recuperant" la interlocució amb les institucions comunitàries. "Hem portat la veu del país arreu", ha assegurat.Pel que fa a l'actuació de l'executiu que ha presidit durant 365 dies, ha reivindicat que les polítiques realitzades hagin estat "empeltades" amb una clara. L'objectiu, ha explicat, és "posar la vida al centre", referint-se també a la gratuïtat del. Aragonès s'ha referit a una clara aposta per "", rebaixant els preus delsi adaptant els delsuniversitaris perquè tothom hi pugui accedir.En el sentit econòmic, Aragonès ha posat sobre la taula una "", que considera "imprescindible" de cara al futur. Per referir-s'hi ha parlat de lade bateries que s'instal·larà a. El president de la Generalitat ha volgut destacar que es tracta de la inversió més gran en l'àmbit industrial i de nova implantació dels últims 20 anys.Just fa un any els diputats d', amb Pere Aragonès ial capdavant, van immortalitzar la celebració per la investidura del candidat republicà amb un aplaudiment sonor a les escales nobles del. En el tercer intent, l'aspirant a la presidència va reunir els vots necessaris, prèvia entesa amb lai després d'un pacte suat amb, negociació que es va allargar tres mesos i va reproduir tots els ingredients de l'enemistat íntima que es professen els socis del Govern.Aragonès celebra el primer aniversari alde la Generalitat navegant en les aigües turbulentes de la sortida de lai la crisi derivada de la, amb efectes nocius sobre l'economia, i en plena topada amb la Moncloa pel, que ha posat al congelador les relacions polítiques ambi el seu govern., guerra i espionatge, tres esculls que han complicat el canvi que pretenia el dirigent republicà. Un canvi lent, llegit com un punt de partida per ERC mentre els adversaris polítics hi divisen una presidència que no acaba d'enlairar-se.

