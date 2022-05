Els quatre jugadors del Barça que Xavi no vol per a la pròxima temporada

Eltanca aquest diumenge la temporada contra elja té la mirada posada en la pròxima temporada. El tècnic terrassenc s'ha posat mans a l'obra en la planificació i, segons explica, ja ha comunicat aque no comptarà amb ells a partir del setembre.En concret, i sempre segons relata el mateix diari, es tractaria de. Tots ells tenen contracte en vigor amb el club però cap ha estat protagonista en el nou projecte que Xavi va iniciar després de la destitució deDe fet, ni protagonisme ni gairebé minuts. En el cas del francès i el danès leshan fet impossible que participessin en l'equip, tot i que quan han estat disponibles l'entrenador català tampoc hi ha confiat. Pel que fa als dos jugadors formats aés més evident. Han estat sempre o gairebé sempre disponibles, però mai han tingut continuïtat.Per sobre de Riqui Puig s'han imposat clarament jugadors com, tots ells arribats al primer equip blaugrana posteriorment al de Matadepera. Umtiti va arribar a ser un dels millors centrals del món, però les lesions l'han acabat fent un jugador plenament irregular i en el cas de Braithwaite ha quedat eclipsat percom el nou revulsiu de Xavi.

