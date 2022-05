Els rècords de temperatura màxima al maig, a punt de ser fulminats

viu una onada de calor en ple mes de maig que pot fulminar els rècords històrics de. I és que aquest cap de setmana algunes zones del país poden arribar fins als, un registre que seria el més alt a Catalunya en el cinquè més de l'any des que es prenen dades.I és que la temperatura més alta assolida en un mes de maig a Catalunya es va produir no fa massa. Ara fa just 10 anys, en concret un 12 de maig del 2012, aes registrava una màxima de 38,2 °C. Si les previsions deles compleixen, però, aquest rècord podria ser destronat.Pel que fa aciutat, la xifra rècord és més baixa. Se situa en els 33,4 °C i es va produir el 31 de maig de 2001, fa gairebé 21 anys, quan va ser registrada per l'Observatori Fabra. En aquest cas, la previsió delallunya la capital catalana de fregar aquest registre, ja que situa la màxima per dissabte en els 28 °C i per diumenge en els 31 °C.Precisament la matinada d'aquest divendres a dissabte, a Barcelona s'ha produït la primerade l'any, fet també inusual en aquesta època. La temperatura mínima registrada a l'Observatori Fabra ha estat de 21 °C.Davant l'onada de calor, Protecció Civil i el departament de Salut ja han demanat extremar precaucions per protegir-se del sol i de les altes temperatures. En un escenari insòlit en un mes de maig, Interior també manté diverses comarques en avís per risc d', a la vegada que demana

