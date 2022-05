Els 16 concursants d'«Eufòria» faran un concert al Palau Sant Jordi

No hi ha setmana que no expliquin una novetat rellevant. Aquest divendres, just encetar el programa, els presentadors Marta Torné i Miki Núñez han anunciat queaquest estiu.Serà únic, alel dissabte. El programa ja haurà acabat, però els 16 concursants pujaran a l'escenari del Palau i es retrobaran amb els seguidors que ja fa setmanes que expressen el desig deEls vuit aspirants a guanyar Eufòria han reaccionat amb cares de sorpresa i emoció., ha dit l'Scorpio, mentre que el Joan ha manifestat la sevaper poder cantar al Palau Sant Jordi i, "sobretot,, fent referència a la posició en què es queden els concursants si no agraden als tres membres del jurat.Lesper al gran concert d'Eufòria es posaran a la venda el propera partir de lesSegons informen des de TV3, el concert no només serà un recopilatori de les millors actuacions i cançons que s'han vist al programa, sinó que oferirà "

