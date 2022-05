Dues begudes saludables més enllà de l'aigua, segons Harvard

Amb l'arribada de la calor ve més de gust que maia totes hores. Ho fem per hidratar-nos i l'escollim perquè és unaAjuda a eliminar elements de rebuig del cos i col·labora en una bona digestió.Segons un estudi de l, hi ha dues begudes més que també teneni aque poden serper a la nostra salut. Es tracta deli del, les dues begudes més consumides del món després de l'aigua.Sobre el, Harvard assegura que prendre'n ambi de malalties cardiovasculars. Això sí, però, si se'n consumeix entre tres i cinc tasses al dia es podenTot i els beneficis que pot aportar el consum de cafè, cal tenir en compte que no és aconsellable per a tothom: pot causar nerviosisme, ansietat i insomni.es recomana el cafè a qui tingui lani a les persones-que n'han de reduir el consum i no superar les dues tasses al dia. Des de Harvard també posen èmfasi amb: les calories que pot aportar el sucre poden contrarestar els beneficis del cafè sol.D'altra banda, Harvard recomana elcom a. La ingesta dede te ales relaciona amb undeprematura,. Cal anar amb compte, però, de prendre te massa calent: augmenta el risc de patir càncer d'esòfag i estómac.

