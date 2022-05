Ballesteros li passa el relleu a Rubén Viñuales per arrencar a ERC l'alcaldia de Tarragona

L'assemblea del PSC de Tarragona ha avalat la candidatura de Rubén Viñuales a l'alcaldia pel PSC. Foto: Josep M. Llauradó

Qui durant dues cites electorals va ser el candidat dea les eleccions municipals de, concorrerà al 2023 com a cap de llista del. El canvi de guió ja es va produir al, quan el regidor va fer públic el seu fitxatge pels socialistes anant de número 2 a la llista dea les autonòmiques del 14 de febrer següent.En una assemblea celebrada aquest divendres al vespre, afiliats del PSC al Tarragonès han avalat. Era un fet que ja es podia intuir fa just una setmana quan l'ara alcaldable va comparèixer davant dels mitjans de la mà de, els altres dos membres del partit que havien sonat anteriorment com a possibles candidats.Segons Viñuales, els militants han acabat optant pel "". D'aquesta manera, ni, ni Sandra Ramos, ni Berni Álvarez, les persones que tenen actualment més pes dins del grup municipal a l'Ajuntament seran elde-qui va ser l'anterior alcaldable, al 2019, i alcalde entre 2007 i 2019-. Ballesteros ha assistit a l'assemblea tot i que el PSC va anunciar que l'havien, juntament amb Floria, arran delMalgrat la judicialització dels seus companys de partit per l'anterior etapa de govern,i ha assegurat que el que sent és "molt d'orgull". Alhora, ha descartat que l'acte d'aquest divendres hagi estat una teatralització d'una candidatura decidida des de l'aparell: "És una mostra de suport públic, no és un teatre, el que demostra". En forma de "transatlàntic", Viñuales espera recuperar l'alcaldia per als socialistes i per a això ja està treballant, diu, en unDiputat des del passat 14 de febrer de 2021, Viñuales continuarà com a representant electe durant el proper any, mentre prepari la campanya. Anteriorment Viñuales havia encapçalat dues llistes, tant al 2015 com al 2019, del partit d'Inés Arrimadas. En cap de les dues ocasions va assolir una posició determinant que li permetés entrar a govern, per la qual cosa al 2020 -després d'intentar una moció de censura contra l'alcalde Pau Ricomà- va optar per canviar de projecte polític i fer cas dels cants de sirena de

