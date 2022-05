13.500 collistes i 12,5 tones de caragols

Impacte econòmic de més de 6,5 milions

” ha donat el tret de sortida oficial a la 41 edició de l'Aplec del Caragol amb un espectacle musicoteatral amb l'assistència de. Entre divendres i diumenge, s'han previst un centenar d'activitats, la majoria organitzades per les mateixes colles i altres per la mateixa Federació l'Aplec (). Els collistes encaren l'edició d'enguany de l'Aplec amb "moltes ganes" després que aquesta multitudinària festa no s'hagi celebrat els dos últims anys per la pandèmia.Una novetat d’enguany serà l'Espai Talent Lleidatà. Funcionarà dissabte i la voluntat és donar l'oportunitat a grups lleidatans per donar-se a conèixer en el marc de l'Aplec. També hi haurà un concurs de garrotins, en aquest cas amb el suport d'Lleida-Ponent.A la vegada, la festa manté el seu vessant solidari. Així, cedirà un espai a l'Aplec aper instal·lar-hi un photocall i poder recollir diners per finançar les iniciatives socials que porta a terme aquesta entitat. També se celebrarà, per segon cop, la “” solidària per recollir cabells per fer perruques per persones amb càncer. Es destinaran a l'Associació Contra el Càncer de Lleida i hi participaran desinteressadament perruqueries de la ciutat.Un total dei unsparticiparan de l’Aplec. Les limitacions d'Espai del recinte dels Camps Elisis impedeixen que puguin ser més els grups participants, nou estan en llista d'espera per poder ser presents en pròximes edicions de la festa. La Fecoll estima que. El moment amb més afluència, dissabte a la nit, s'hi podran concentrar entre 50.000 i 60.000.Durant els tres dies, s'estima que es consumiran a l'Aplec unesde caragols. Els visitants també tindran l'oportunitat de tastar-los. Ho podran fer al restaurant el recinte, ja sigui mitjançant tastos, a 10 euros, o amb menús a 25 euros i 11 els infantils, que també inclouen l'element gastronòmic per excel·lència de la festa. Seguint en la línia de celebrar l'Aplec a casa, que va tenir una molt bona acollida durant els dos anys de pandèmia, la Fecoll posa enguany a disposició dels visitants uns, una bossa de caragols vius, oli d'oliva del Soleràs, caragols bullits, samfaina i un receptari perquè puguin cuinar-los a casa.L'Aplec del Caragol suposa un impacte econòmic a Lleida de mésd'euros, tot i que des de la Fecoll apunten que aquesta xifra és superior i preveuen actualitzar l'estudi que van fer per quantificar-ho amb més precisió. Només la despesa que fan les colles i la Fecoll supera els 1,5 milions d'euros.

