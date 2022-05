Serveix la vacuna de la verola humana per protegir-nos contra la verola del mico?

Fins a la dècada dels anys 80 tots els adults rebien la vacuna contra laTal com ha explicat l'epidemiòlegaquesta setmana, la vacuna es va deixar d'administrar perquè es vala malaltia. Ara, però, Espanya ja ha detectat almenys una trentena de casos de laEs tracta d'unaque prové de les rates i els esquirols que fins ara només s'havia detectat a. En les últimes setmanes, eltambé han confirmat la detecció d'alguns casos. Els científics estan estudiant quina és la millor estratègia per fer front a aquesta variant, que afectarà sobretot els menors de 45 anys, és a dir, els no vacunats de la verola humana.I és que elcontra latradicional genera immunitat creuada davant la verola del mico iSegons indiquen els experts, aquesta vacuna es podria utilitzar per als contactes de contagiats, sobretot durant lesDe fet, la coordinadora de Salut Internacional de l'Hospital del Mar,, ha assegurat al 324 ques útil fins i tot si s'administra passades les 72 hores del contacte. "La simptomatologia duraria molt menys, la qual cosa és un benefici per al pacient i evita complicacions greus, a més de", ha explicat.

