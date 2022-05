El Síndic proposa crear una comissió que supervisi la policia de Catalunya

El Síndic de Greuges,, ha comparegut aquest divendres a ladelper tal de posar sobre la taula un "mecanisme públic i independent de control, avaluació i investigació de les actuacions policials". Al llarg de la compareixença, Ribó ha discernit entrei externs per controlar les institucions policials catalanes. L’organisme considera que els controls interns, entre els quals hi ha la Unitat d’Afers Interns dels Mossos, són "". Pel que fa als controls externs, ha posat d’exemples a països que han encarregat aquesta tasca a autoritats equivalents al Defensor del Poble, com ara Irlanda del Nord.Pel cas concret de Catalunya, el Síndic proposa crear unaamb la finalitat de supervisar els Mossos d’Esquadra i les policies locals, així com els vigilants municipals, el personal d’empreses privades de seguretat i els membres de lai el CPer últim, l’organisme ha convidat els diputats a debatre sobre els dispositius que utilitzen els agents per aplicar lade manera més. En aquest sentit, Ribó ha posat l’accent en la necessitat de constituircom, per exemple, la Unitat de Mediació dels Mossos d’Esquadra.

