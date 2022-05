Una sauna, possible focus de contagi dels almenys 30 casos de verola del mico

Laconfirmats amb PCR i, segons fonts del govern autonòmic. A més, la Direcció General de Salut Pública madrilenya han identificat unade Madrid com ade la majoria de positius detectats fins ara.Ho ha explicat en una atenció als mitjans aquest divendres el conseller de Sanitat madrileny,que ha concretat que intervindrà al local per fer unai "tractar d'" amb el control dels contagis.D'altra banda, laha informat de la detecció aquest divendres del. Es tracta d'una dona amb criteris de símptomes la sospita sobre la qual s'ha comunicat al voltant de les tres de la tarda al Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat.Segons la Junta extremenya, per bé queel cas s'ha posat en investigació. S'han pres mostres clíniques a l'afectada que s'han remès al Centre Nacional de Microbiologia de Majadahonda.

