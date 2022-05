El poble més bonic de Catalunya, segons un expert del «The Times»

és el poble més bonic de Catalunya. O almenys això és el que pensa, periodista expert en viatges del diari britànic The Times. L'indret situat a la, en la 12a posició, és l'única representació catalana en un rànquing que avalua les poblacions de tot l'Estat.Amb prop de 100 habitants i a 1.425 metres d'altitud, l'expert del rotatiu del Regne Unit explica que presenta un "dilema". En un dia assolellat, explica Haslam, mentre l'"ànima inquieta" crida a anar en bicicleta pel massís de Mauberme o fe ràfting, el "cor mandrós" prefereix fer un pícnic en un prat.L'expert del The Times no es queda només en recomanar el poble aranès sinó que a més també assegura que un dels millors allotjaments és l'Hotel Seixes, un establiment tres estrelles "de confiança", amb vista a la muntanya i a prop del centre del poble.Més enllà de Bagergue, els cinc pobles més bonics de l'Estat segons Haslam són(a l'illa de la Gomera),(a Mallorca),(a Huelva),(a Màlaga) i(a Granada).

