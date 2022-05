L'avís d'un youtuber permet als Mossos detenir un pederasta a Barcelona

Llevo siete meses grabando un documental sobre un caso de p*derastia, retratando la impunidad de Lluís Gros, quien conozco desde que yo era pequeño.



Elshan detingut aun home de 76 anys condemnat per abusos sexuals gràcies a l'avís del youtuber. Segons publica l'Ara i ha confirmat l'ACN, la detenció va tenir lloc dijous al matí a Vallcarca gràcies a l'avís via 112 del youtuber, queva informar els Mossos de la localització de l'home amb el coneixement que tenia pendent una ordre de detenció.L'Ara explica que l'home va ser condemnat el 2019 a 23 anys i vuit mesos de presó per haver abusat sexualment de diversos menors d’edat entre el 2007 i el 2011, quan treballava de gerent d’un. D'acord amb el diari, la sentència és ferma des de l'octubre passat, quan el Suprem va confirmar-la i es buscava el condemnat perquè complís la pena.Els Mossos han relatat a l'ACN que en desplaçar-se a lafacilitada per la persona que havia trucat van identificar l'home i van verificar que efectivament tenia una ordre devigent i que fins llavors no se l'havia pogut localitzar. Aquest divendres el detingut passarà a disposició judicial.Tal com ha explicat Tamayo, fa set mesos que estava gravant un documental sobre la impunitat de l'home, que respon al nom de. El youtuber explica que coneix el pederasta des de petit i celebra que "per fi s'ha fet justícia". Ell mateix ha compartit a través de xarxes socials el vídeo de la detenció.

