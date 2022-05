Homs nega al jutjat irregularitats en contractes d'Exteriors el 2011 i 2012

L'exconseller de Presidènciaha justificat aquest divendres al jutjat diversos contractes que laconsidera il·legals en relació a l'de la Generalitat els anys 2011 i 2012. En canvi, el fiscal acusa Homs i l'exsecretari d'Exteriorsde fragmentació irregular en la contractació de serveis per part d'una empresa per al desplaçament i allotjament de membres de les comunitats catalanes a l'exterior l'any 2012. També es refereix a l'adjudicació d'un assessorament per atraure indústria a la Zona Franca i a una subvenció directa a la fundació, propera a CDC, d'uns 7.400 euros. Homs ho veu com persecució "política" cap a ell per part del ministeri públic.El, que investiga la causa sobre la internacionalització del procés amb imputats com l'exconselleri altres alts càrrecs, va dictar un arxivament parcial que va deixar fora del procediment Homs i Florensa. El ministeri públic ho va recórrer i l'li va donar la raó el febrer passat.Segons fonts jurídiques, el primer expedient és sobre un informe jurídic i econòmic sobre l'atracció d'indústries al polígon de la Zona Franca de Barcelona. El va encarregar el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, que engloba, entre altres, la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci de la Zona Franca, que en aquell moment estava dirigit per Jordi Cornet, del PP. Es va fer un informe de dinamització econòmica que plantejava algunes modificacions legislatives a nivell estatal per tal de reduir la càrrega fiscal del polígon de la Zona Franca. Va costar uns 9.000 euros, i com que era un contracte menor es va contractar directament al despatx d'assessoria jurídica i fiscal Manubens, que formava part de les entitats adherides al Pla Estratègic Metropolità.El segon expedient era sobre dos contractes menors, de 17.500 euros cadascun, per la contractació dels viatges de la Generalitat. Homs ha explicat que la Conselleria d'Economia havia adjudicat a l'agència de viatges Travel Partners l'acord marc per organitzar els desplaçaments i allotjaments de persones vinculades a la Generalitat per a dos o tres anys. L'acord marc constava de dos contractes diferents: un per allotjament i l'altre per desplaçaments. A través del primer es pagaven les transferències als hotels, i amb el segon es pagaven els bitllets de transport amb targeta Visa perquè incloïa una assegurança de viatges.La fiscalia recrimina que es pagués amb aquests dos contractes una trobada de comunitats catalanes a l'exterior. Homs ha recordat que la llei de comunitats catalanes a l'exterior preveu una trobada d'aquests casals a Catalunya cada quatre anys, i que la Generalitat pagava les despeses del viatge als representants dels casals.L'últim expedient investigat és una subvenció directa de 7.400 euros a la Fundació CatDem, afí a CDC, per a feines concretes "que no podia fer cap altra entitat". Segons Homs, la subvenció era discrecional però no arbitrària, totalment legal, i es va publicar al DOGC. A més, ha recordat que en aquella època es van donar moltes subvencions d'imports superiors a moltes altres entitats.Després de declarar durant més d'una hora i mitja al jutjat, Homs ha dit als periodistes que la seva defensa legal és "senzilla" perquè la causa ja s'havia arxivat i els temes investigats no admeten "discussió". Ha criticat la fiscalia per fer "apreciacions polítiques" i preguntar-li si algunes decisions del Govern eren "lògiques". Segons ell, només ha de respondre si les decisions eren legals, però no pas si tenien lògica. Per això, considera que la fiscalia persegueix "políticament" els independentistes, mentre es "relaxa" i arxiva totes les causes del rei emèrit, que aquest dijous va arribar a Espanya.Preguntat per la subvenció a la CatDem, Homsha dit que està publicada al DOGC des del 2013, "moltes altres", i que va passar tots els controls legals establerts. En aquest punt, Homs ha dit que ha tingut la sensació d'estar al Parlament qüestionat per l'oposició, i no pas en un jutjat penal.Aquest divendres també ha declarat, com a testimoni, l'autor de l'informe sobre la Zona Franca, i Florensa, que està investigat només per l'expedient de la Zona Franca i el de la CatDem.

