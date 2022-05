Vox, a punt de quedar-se sense candidata a Andalusia

Ridícul a la vista de la ultradreta a. L'ajuntament de, a, ha donat de baixa l'empadronament de la candidata dea les eleccions andaluses del 19-J,, que s'havia registrat a casa de l'exlíder del partit d'ultradreta a aquest municipi per poder concórrer als comicis.En un comunicat, l'Ajuntament de Salobreña, governat pel, considera que Olona va fer un empadronament fictici, perquè el mateix expresident de Vox havia admès que la candidata. El règim electoral andalús exigeix que els candidats estiguin empadronats a Andalusia. Un cop donada de baixa del padró, ara s'obre un termini de 15 dies perquè Vox presentiOlona es va empadronar a Salobreña el novembre del 2021, però aquest dimarts l'Ajuntament va rebre un informe intern que posava en dubte lade l'empadronament i l'alcaldessa de la localitat va iniciar un procediment per donar de baixa d'ofici la inscripció al, fet que s'ha produït aquest divendres.D'aquesta manera, Vox no té ara per ara candidat a les eleccions andaluses. El número dos de la formació,, pràcticament ho ha donat per fet aquest divendres en unes declaracions on ha apuntat que "serà igual" que Olona no pugui encapçalar la llista electoral, perquè Vox "obtindrà un resultat òptim" a les

