Dinar a l'escola serà més car el curs vinent

Si el teu fill o filla es queda a dinar a l'escola, has de saber que el curs vinent. La Generalitat ha ajustat el preu màxim del servei, que inclou el cost de l'àpat i dels monitors, incrementant-lo unsal dia. Així, es passarà dels 6,33 euros actuals alsAquest nou llindar s'aplicarà en aquells centres públics en què el servei dura dues hores i mitja. A les escoles on el temps de menjador és de dues hores, el topall serà de. I en el cas d'alumnes que es quedina dinar, el preu es podrà incrementar fins a un 10%, és a dir,com a màxim si el menjador dura dues hores i mitja, isi en dura només dues.Segons fonts del Departament d'Educació, l'increment respon, d'una banda, a ladels aliments i, de l'altra, a l', una demanda reiterada del col·lectiu, amb l'objectiu de vetllar per la qualitat educativa, mantenint les ràtios i el personal qualificat.Educació assegura que el no-increment del preu hauria comportat automàticament laper inviabilitat econòmica, bé des d'un punt de vista educatiu (incrementant les ràtios d'alumnes per monitor, o contractant personal no qualificat), o alimentari (acudint a productes més barats)."L'administració no pot afavorir la precarització d'un sector laboral tan feble com és el monitoratge del temps de lleure, que ha aconseguit un increment retributiu per actualització del seu conveni laboral d'un 2,5% per aquest any 2022", argumenta. La resolució ja està publicada al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) i deixa fora d'aquesta regulació elsEn el cas de famílies en situació de vulnerabilitat, hi ha a l'abastde menjador. Les convocatòries estan obertes permanentment per cobrir les necessitats sobrevingudes de totes les famílies que ho puguin necessitar. El llindar per accedir-hi s'actualitza cada any, per ajustar-se a la realitat socioeconòmica canviant.

