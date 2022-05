La volta ciclista a Catalunya en esperanto

De Reus al Cap de Creus, al Port de la Bonaigua i al Mont Caro

Un mot per descriure "possibles i diversos" camins

Aquest divendres ha començat unanomenat, quei que proposa recórrer 1.400 quilòmetres amb 24.000 metres de desnivell positiu.La ruta ha estat creada amb Komoot, una "aplicació per descobrir, planificar i compartir rutes", i estableix un itinerari circular perDes de l'organització s'ha indicat que a la cursa Kromvojoj "hi participa". S'ha confirmat la presència d'una de les icones globals del ciclisme d'aventura i la ultradistància,, "una absoluta inspiració per molts".Pel que fa a la ruta, aquesta consta de tres diferents punts de control: el Cap de Creus (Alt Empordà),(Val d’Aran) i(Baix Ebre). Al web de l'esdeveniment s'hi pot consultar molta altra informació, seguiment de l'evolució dels ciclistes inclòs.Es tracta de lad'una activitat impulsada per quatre amants del ciclisme i la llarga distància. "El nostre propòsit és oferir una experiència única, endinsant el participant al territori local i transmetent els valors que defineixen el ciclisme d’ultra distància en modalitat d’autosuficiència", apunten al web."Considerem que Catalunya compta ambconnectats mitjançant una extensa xarxa de camins alternatius, que a més ens apropen a nuclis històrics i culturals", conclouen. El projecte Kromvojoj va arrencar el 2019 per esdevenir una realitat, doncs, el 20 de maig d'enguany.Kromvojoj prové dei descriu "possibles i diversos camins". Per als organitzadors, és aquesta una definició que s’ajusta a allò que volen demostrar, perquè si bé la ruta en qüestió té un únic recorregut, i a més obligatori, "posa el focus en allò essencial: la comunitat ciclista, la pròpia experiència i la compartida".

