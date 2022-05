Absolen l'activista Brian Bartés per les protestes del consell de ministres de 2018 a Barcelona

L'Audiència de Barcelona haaquest divendres l'activista independentistaen el segon judici arran de lespeldede l'any 2018. Lademanava fins acontra el jove pels delictes dea l'autoritat iEl tribunal considera provat que Bartés va empènyer un escut d'un agent de laque era a primer línia policial i descarta qualsevol altra imputació. Com que el ministeri fiscal no va presentar acusació per aquesta empenta, la sentència és absolutòria. És el segon judici que tenia Bartés. En el primer va ser condemnat aper les protestes alorganitzades perSegons la sentència, de 14 pàgines, el noi va anar a la mobilització de la part baixa de lacontra el consell de ministres, que se celebrava a la Llotja de Mar i que estava protegit per un fort cordó policial. Hi va haver aldarulls com el desplaçament de tanques de seguretat metàl·liques, però no veuen provat que hi haguéscontra els antiavalots.A més, la sentència afirma que l'acusat "no va ser l'autor de l'acció de propinar una puntada de peu al colze esquerre d'un agent policial i que intentés arrabassar amb les dues mans i de manera violenta la defensa policial que duia aquest agent". De fet, la sentència recorda que els escrits policials inicials atribuïen aquesta acció a una "" i que cap agent va identificar l'acusat com a autor d'aquesta agressió. Els magistrats no veuen acreditat que l'acusat mogués tanques de seguretat o llancés objectes a la policia.

