Les Champions després de Wembley: 30 anys de victòries del Barça a Europa

París 2006 contra l'Arsenal (2-1)

Roma 2009 contra el Manchester United (2-0)

Londres 2011 (3-1) contra el Manchester United

Berlín 2015 contra la Juventus (3-1)

La victòria del Barça a la final de lava obrir un nou camí al club, sota la batuta de la mestrança de Johan Cruyff, per iniciar unes dècades de triomfs en la màxima competició europea com mai a la història. El Futbol Club Barcelona ha aconseguit sumar fins ades de llavors, amb fites històriques que van des de la remuntada de, passant per la repassada del Barça de Guardiola als conjunts delper, fins a la contundent victòria el 2015 a Berlín amb l'equip de Luis Enrique i el trident històric de LeoEncara que els barcelonistes tinguin per sempre gravades a la retina aquelles imatges, les fites dels diferents equips del Barça han quedat enregistrades per a la història en multitud de vídeos que mostren les finals d'aquelles Champions League de 2006, 2009, 2011 i 2015. L'equip no ha tornat a un escenari similar des de fa gairebé una dècada -després de les desfetes de Roma, Liverpool i Munich-, però en la celebració del 30è aniversari de Wembley recordem els millors moments d'un club que ha fet història en el futbol europeu.Un partit sofert contra un dels rivals més difícils d'aquella temporada.es presentava a París amb la clara intenció de doblegar el conjunt deen un enfrontament contundent, marcat per la targeta vermella al porter alemany, que va marcar la final.-després d'una falta pràcticament inexistent- va posar per davant els anglesos, però la gesta blaugrana provocaria patiment i nerviosisme en els barcelonistes fins als minuts finals. Una penetració a l'àrea des de la banda deva empatar el marcador. El gol posterior desota la pluja, amb un xut que va passar per sota de les cames d'Almunia, ja és història inesborrable del Barça.La perfecció futbolística va sorgir entre les runes de Roma, en la màxima esplendor de laLa columna vertebral blaugrana, amb Leoal capdavant, van regalar als barcelonistes un desplegament de joc com mai havien vist en un escenari tan important i van passar per sobre del Manchester United que comandavaal terreny de joc i Alex Ferguson a la banqueta.un dels moments més icònics d'aquest esport, va suposar el colofó d'una temporada perfecte: triplet, posterior sextet, pel millor Barça de la història.Guardiola va tornar a la final de la Champions League dos anys després amb un equip preparat fins a la perfecció, contra un mateix rival que ja havia passat per sobre anteriorment.-sumant a Busquets- en el centre del cap suposava un control absolut del joc i una dominació del rival sense precedents. Com va admetre Ferguson,. Els gols de Pedro, Messi i Villa van sentenciar una final dominada, pràcticament tot el partit, pels blaugranes. L'últim gran idil·li entre Guardiola, els barcelonistes i aquell equip inigualable.El Barça va superar la millor etapa de la seva història a nivell futbolístic consolidant una pràcticament igual amb el que es considera un dels millors tridents de tots els temps, i el millor del club. Messi, Suárez i Neymar van aterrar a Berlín per aconseguir l'objectiu pel qual s'havien unit: endur-se la Champions League. Amb un equip renovat i amba la banqueta després d'haver signat una espectacular temporada, el Barça (ambi companyia) no va donar opcions a la Juventus que només va aguantar el duel mitja hora. Xavi Hernández es va acomiadar del Barça aquella temporada amb un títol europeu. Des d'aquella final, el Futbol Club Barcelona no ha tornat al màxim enfrontament europeu.

