Interior demana prudència i responsabilitat per l'elevat risc d'incendi aquest cap de setmana

El conseller d'Interior,, ha traslladat un missatge de "" davant l'd'aquest cap de setmana. "En algunes zones estarem vorejant els 40 graus i hi haurà un", ha advertit el conseller, que ha apuntat també que elfa que el risc d'incendi hi sigui tot l'any. Aquest cap de setmana "és un moment delicat" i per això ha demanat "responsabilitat, contenció i prudència", especialment a laInterior intensificarà la prevenció dels focs. Els Agents Rurals es dedicaran exclusivament a aquest àmbit i s'incrementaran els efectius de Bombers a les zones de més risc. Per ara no hi ha restriccions en zones concretes del país, com ara parcs naturals, però sí que s'han prohibit unes 3.000 peticions de crema de vegetació. Elena ha recordat que en nou de cada deu incendis hi ha la participació de l'ésser humà i per això ha insistit en la responsabilitat. El risc, ha apuntat Elena, s'allargarà fins dimarts, segons les previsions meteorològiques.Fa dos anys que hi ha menys pluges i això provoca més risc. En set comarques la situació és d'alerta 2 i Interior preveu que dues noves comarques s'afegiran aquest dissabte. Per ara no es preveu que passin a alerta 1. "Hem d'advertir del risc i això ens interpel·la a tots", ha insistit el conseller.El, Alimentació i Agenda Rural ha emès un informe de perill d'incendi entre aquest divendres i dilluns. Les zones de major risc són l', el, lai el. La predicció meteorològica apunta que l'augment de la temperatura del cap de setmana anirà acompanyat per la persistència d'humitat relativa baixa i l'entrada de vents a la zona central de cara a dilluns.Les comarques on l'afectació de l'episodi de perill d'incendi és parcial són l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, el Baix Llobregat, la Conca de Barberà, el Garraf, les Garrigues, el Moianès, Osona, el Pallars Jussà, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, l'Urgell, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. L'episodi de calor arriba després d'uns mesos de, llevat de zones del sud del país on la situació és, ara per ara, bona. Això fa que la vegetació sigui altamenti situa el país en un dels pitjors escenaris per a un estiu mediterrani, favorable al foc.La conselleria ha recordat que eli per això ha destacat la importància de les accions de conscienciació i les actuacions per retirar part de la vegetació generada els anys bons per treure possible combustible del bosc. A més, ha apuntat que les prediccions estacionals per als propers mesos indiquen que la pluja estarà per sota de l'habitual per l'època. Si la predicció es confirma, la previsió és d'un estiu amb risc d'incendi superior a l'habitual.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor