Rússia desplegarà tropes a la frontera oest amb Finlàndia

El govern rus ha anunciat aquest divendres que obriràdavant l'"augment de la tensió" amb Finlàndia i Suècia, després que els països presentessin aquesta setmana la seva. El ministre de Defensa del Kremlin,, ha detallat que es desplegaranabans que acabi l'any i ha subratllat que les tropes rebran, tal com ha recollit l'agència de notícies Interfax.Shoigu ha posat l'accent en què "Rússia està duent a terme lesadequades" a l'"amenaça" que suposa pel país la possible incorporació de Finlàndia i Suècia a l'Aliança Atlàntica. En aquest sentit, el ministre de Defensa rus també ha volgut destacar l'increment de la presència de bombarders i vaixells estatunidencs amb míssils guiats a Europa, que, segons el Kremlin, ha incrementat notablement els darrers anys.Al mateix temps, també ha subratllat el fet queamb Rússia en el marc de les maniobres conegudes com a "Defensor d'Europa". A hores d'ara,, que a finals de la setmana passada, ja va anunciar que contempla la possibilitat deper l'adhesió d'ambdós països.Aquest divendres, Rússia també ha fet pública, nomésal matí. La companyia estatal finlandesa, ha assegurat, malgrat tot, que, que no ha detallat. La decisió arriba tot just una setmana després que el Kremlin tallés l'electricitat al país, justificant un "impagament del servei".

